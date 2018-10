« Madické est un frère de parti et nous sommes des compagnons de Me Wade. Il milite à Touba. Je le clame haut et fort : Madické est un ami et cela n’a rien à voir avec la politique. Maintenant, je suis et reste un militant du PDS. Ce parti a décidé de faire de moi son président de groupe parlementaire. Je ne quitterais jamais le PDS, si tout le monde le quittait. Je suis dans ce parti depuis 1996 et j’ai fait 2 à 3 fois la prison », a précisé M. Doli.

C’est à quelques heures de sa confirmation à la présidence du groupe parlementaire “Liberté et Démocratie”, suite au départ de Me Madické Niang, que Serigne Cheikh Mbacké Bara Doli s’est confié au quotidien Le Quotiiden. Au téléphone, le député PDS de Touba est également revenu sur son amitié avec Me Madické Niang, son prédécesseur.