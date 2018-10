GALSEN221 – Thierno Bocoum, l’ancien proche collaborateur d’Idrissa Seck, a décidé de se lancer dans la quête au pouvoir en déposant sa candidature pour la prochaine élection présidentielle qui se tiendra en février 2019. Mais avant, il devra obtenir les signatures nécessaires lors du parrainage. Dans ce sens, des jeunes ont parcouru pas moins de 600 kilomètres pour lui remettre des fiches de parrainage à son nom, mais aussi et surtout à son insu.

“Ces jeunes ont fait plus de 600 kilomètres pour me remettre, en main propre, des fiches de parrainages récoltés à mon nom et à mon insu. L’engagement des jeunes pour un changement de paradigmes est d’une beauté exaltante qui ne mérite point d’être déçue. Armons nous de courage pour tourner la page des grands pêcheurs soutenus par leurs gros poissons”, a réagi M. Bocoum.