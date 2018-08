Présidentielle 2019: la révélation de Pape Samba Mboup sur l’union des libéraux autour de Macky

Pape Samba Mboup, l’ancien chef de cabinet d’Abdoulaye Wade était l’invité de Rfm matin. À cette occasion, il est revenu sur l’union de ses camarades libéraux autour du président Macky Sall.

Il révèle aussi que c’est Serigne Mbacké Ndiaye qui leur a suggéré de se réunir pour la réélection du président de la République Macky Sall, dès le premier tour à l’élection présidentielle en 2019.

« La réunion des libéraux autour du président de la République Macky Sall pour sa réélection dès le premier tour en 2019, l’initiateur, c’est Serigne Mbacké Ndiaye. C’est lui qui m’a trouvé chez moi, en compagnie de Fabouly Gaye pour me dire que beaucoup de libéraux veulent soutenir Macky Sall, mais on est en rang dispersé. Et je pense qu’il aurait été mieux que nous formions une union pour mieux y parvenir. Je me suis réjoui de cette très bonne initiative. Fabouly Gaye qui était venu me voir, était aussi très favorable à cela. Et c’est après que Serigne Mbacké Ndiaye a appelé Souleymane Ndéné Ndiaye, qui a aussi apprécié la démarche », déclare Pape Samba Mboup, l’ancien chef de cabinet du président Abdoulaye Wade.

Il ajoute que « c’est ainsi qu’une rencontre de tous les libéraux adhérents a été convoquée chez Souleymane Ndéné Ndiaye, comme il est un grand ami du président ».

L’ancien membre du Pds a tenu aussi à rappeler que c’est bien Abdoulaye Wade qui leur avait demandé de rejoindre Macky Sall, au cas où il aurait besoin d’eux.

