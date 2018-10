«Il y a des choses à faire. Idrissa Seck a fait le tour du pays. Il sait ce que les Sénégalais veulent et les difficultés qu’ils vivent au quotidien. C’est pourquoi, après avoir appréhendé tout cela, il s’est posé pour mettre tout cela sur le papier et trouver les solutions idoines qui seront combinées dans un programme qu’il va incessamment présenter aux Sénégalais», souffle une source proche du président du Conseil départementale de Thiès dans les colonnes du journal l’Obs.

Idrissa Seck reçoit des partis politiques, des mouvements de soutien, des personnalités indépendantes, venus lui manifester leur soutien, en vue d’une grande coalition électorale. «Nous n’allons pas dévoiler nos alliés pour éviter une campagne de débauchage de la part de Macky Sall ».

A en croire ce membre du cercle restreint de Idrissa Seck, l’ancien Premier ministre reste le challenger le plus crédible de Macky Sall : «Il a l’expertise, le vécu et l’expérience qu’il faut pour redresser le Sénégal et il est en train de travailler sur son programme.»

Senego