GALSEN221 – Il a quelques jours, Me Madické Niang était à Doha où il a rencontré l’ancien président Abdoulaye Wade. Ainsi, à travers une lettre, l’ancien ministre des Affaires étrangères a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2019. Déclarant ne pas contester celle de Karim Wade, il soutient se déclarer pour le bien du mois. Nous vous proposons de découvrir in extenso ladite lettre.

« Le lundi 24 septembre 2018, j’ai rencontré le Président Abdoulaye WADE à Doha afin de discuter avec lui de questions relatives à l’avenir de notre formation politique, le Pds, et au sort d’une grande partie des Sénégalais qui lui font confiance.

C’est le lieu de rappeler que la démarche que j’ai entreprise n’a aucun rapport avec l’initiative de Thierno Birahim THIOMBANE qui a créé l’incident regrettable du 06 septembre 2018.

Personnellement, j’ai toujours pensé que face à l’éventualité d’une invalidation de la candidature de Karim Wade, il était nécessaire d’envisager une solution alternative comme l’ont déjà fait de grandes formations politiques dans d’autres pays.

Ainsi, à la suite de la lettre que je lui ai adressée en toute confidentialité le 03 septembre 2018 pour le convaincre du bien fondé de cette candidature alternative, je n’ai pas hésité à me rendre à Doha pour être en phase avec lui sur la question et, surtout, préserver l’avenir du PDS qui ne doit absolument pas courir le risque de ne pas présenter de candidat à la prochaine présidentielle.

Nos discussions ont été franches, cordiales et fraternelles.

Tout en reconnaissant que Karim WADE est le candidat investi démocratiquement par les instances du Parti, j’ai cependant réaffirmé l’impérieuse nécessité, après la décision de la Cour suprême, de prévoir une candidature alternative. Toutefois, il ne s’agit pas de la substituer à celle de Karim WADE que, personnellement, je n’ai jamais remise en cause.

Après avoir soutenu activement à l’intérieur du Parti le choix de Karim Wade comme candidat et assuré au mieux sa défense pour lever les obstacles juridiques à sa candidature, je suis très peiné par la position consistant à ne pas envisager une option alternative, d’autant plus que le moment est plus que jamais favorable pour le PDS et ses alliés de reconquérir la confiance des Sénégalais et d’abréger leurs souffrances.

Pour ma part, je m’investirai pleinement pour la sauvegarde du PDS qui est un patrimoine national et qui ne doit, en aucune manière, être absent des prochaines joutes électorales, encore moins disparaître de l’échiquier politique.

Nous le devons au Président Abdoulaye WADE lui-même ainsi qu’à tous nos compagnons, vivants ou disparus, qui ont contribué à bâtir ce grand parti.

Je réaffirme mon appartenance au PDS et pour qu’il continue à jouer un rôle de premier plan sur l’échiquier politique et dans la marche du pays, j’ai décidé de me présenter à l’élection présidentielle pour assumer une candidature alternative de notre Parti. Avant de la rendre publique, j’ai tenu à informer le Président WADE par courriel en date du 02 octobre 2018.

Dans les prochains jours, je déclarerai solennellement ma candidature après avoir consulté mes frères de Parti ainsi que toutes les personnes et organisations qui voudront bien m’apporter leur soutien. »