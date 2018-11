Le chanteur Waly Seck va descendre dans l’arène politique et, c’est pour soutenir… Macky Sall

C’est une exclusivité dakarposte ! En effet, nous tenons de bonnes sources que le chanteur Waly Ballago Seck va finalement descendre dans l’arène politique.

Il saisira l’opportunité du méga-meeting organisé samedi prochain par le ministre du Tourisme Mambaye Niang sur l’esplanade de Ngor pour d’abord prester en « live » mais aussi et surtout faire une déclaration. « Waly , qui a fini de mobiliser ses fan’s, les fameux « Waly family », via Nabou Diagne (ndlr: une de ses inconditionnelles) va d’ailleurs délivrer une importante déclaration et croyez moi il va soutenir le Président Macky Sall » nous souffle une source très au fait des activités du jeune « Faramarène ».

Nos tentatives de joindre Waly Seck sont restées vaines.

Affaire à suivre…

Dakarposte