Procès de Barth : Guy Marius Sagna met en garde le Président Macky Sall

Le secrétaire administratif du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp France Dégage), Guy Marius Sagna apporte son soutien au maire de Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, par ailleurs, candidat de la coalition Yewwi Askan Wi à la Ville de Dakar, assigné à comparaître pour l’audience du 10 novembre de la 3e Chambre de la Cour d’appel de Dakar dans le cadre du dossier relatif au meurtre du jeune Ndiaga Diouf, en 2011.

Texte in extenso :

Celui qui détourne les richesses des sénégalais détournera nécessairement les voix des sénégalais. Le président Macky Sall détourne les richesses des sénégalais, c’est pourquoi il détourne nécessairement les élections au Sénégal.

Il a commencé a volé en ce moment les élections locales du 23 janvier 2022 en cherchant à choisir les adversaires des membres de sa basse-cour. Je n’ai jamais vu un organe de presse, un journaliste, un chroniqueur dire d’un détourneur qu’il était un génie. Pourquoi certains parmi eux osent-ils dire du président Macky Sall qu’il est un génie ?

En réalité Macky Sall – le laquais de l’impérialisme – et son système sont une maladie dont il faut débarrasser le Sénégal. Il faut mettre un terme au système néocolonial au Sénégal. Et cela passe d’abord par chasser démocratiquement Macky Sall du pouvoir.

Il y a donc des préfets au Sénégal ? Quand il faut rejeter les listes de candidats de l’opposition on les sent. Mais quand il faut rejeter les spoliations foncières des voyous fonciers ils sont aux abonnés absents. En réalité voilà l’utilisation qui est faite d’eux par un État caractérisé par son présidentialisme néocolonial, par un Macky Sall parrain de la mafia foncière.

Pourquoi le président Macky Sall n’est pas aussi strict avec les détournements de deniers publics, avec les rapports des corps de contrôle qui épinglent les membres de son parti qu’il ne l’est avec les listes de candidats aux élections locales ?

Le débat n’est pas de savoir si la date du 10 novembre à laquelle Barthélémy Dias est convoqué au tribunal était fixé avant qu’il ne soit candidat ou pas. La question est que nous ne devons pas accepter que le président Macky Sall instrumentalise pendant 10 ans la justice afin d’empêcher Barthélémy Dias d’être candidat à la mairie de Dakar et maire de la capitale sénégalaise.

Macky Sall et la France calculent que si Barthélémy Dias devient maire de Dakar, cela ne fera plus l’ombre d’un doute que le 5e président de la république du Sénégal s’appelle Ousmane Sonko au vu de l’entente entre les deux hommes. Le calcul est aussi que s’ils parviennent à empêcher la candidature de Barthélémy Dias ils pourront encore essayer d’empêcher Ousmane Sonko d’être candidat à l’élection présidentielle de 2024.

C’est pourquoi nous devons empêcher cette injustice contre Barthélémy Dias : RÉSISTONS!

Ils sont 2.200 étudiants de la 5e promotion à avoir réussi à atteindre le niveau de la Licence 3 à l’université virtuelle du Sénégal (UVS). Subitement l’Etat leur dit qu’ils ne pourront pas tous aller en Master et veut sacrifier au moins 1.000 étudiants qui seront transformés ainsi en candidats à l’émigration irrégulière. C’est inacceptable! Cette 5e promotion comptait 3000 étudiants. Que va faire l’Etat avec la 8e promotion de l’UVS qui compte 24.000 étudiants ? Étudiants RÉSISTEZ!

Le néocolonialisme – comme le capitalisme – empoisonne nos fleuves, pollue l’atmosphère, désertifie nos mers, dépeuple d’arbres et d’animaux nos forêts…Voilà pourquoi tant que ce monde sera contrôlé par l’alliance des capitalistes et de leurs chiens de garde dans les pays du centre comme de la périphérie les COP ne seront que des échecs.

Non au néocolonialisme !

Non à la 3e candidature illégale et illégitime !

