Procès de Khalifa Sall : les raisons des remontrances de Me Ndèye Fatou Touré au procureur

“Ce n’est pas respectueux de votre part, devant cette salle d’audience, de faire l’apologie des têtes rasées. J’ai été très affectée. Nous sommes là pour une affaire très sérieuse et non pour un débat philosophique où l’on nous parle de lit. Nous sommes devant un dossier très sérieux”, a dit Me Ndèye Fatou Touré qui avait pris la parole au cours du procès. Celle-ci a conclu sa plaidoirie par ses propos visant à déplorer les propos du procureur de la République qui, au cours de son réquisitoire avait tenté de répondre à certaines piques lui étant adressés.

En effet, le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, dans sa volonté de répondre à ceux qui parlaient de sa volonté ferme de couper la tête au maire de Dakar, avait fait état de sa préférence à son crâne rasé. “Je préfère ma tête rasée à la sienne (celle de Khalifa Sall). Moi je me rase d’ailleurs la tête chaque matin”, avait-il dit avant la pause. Des propos qui ont suscité les remontrances de Me Touré, une avocate de Khalifa Sall.

Seneweb.com