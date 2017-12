Le PS chasse Khalifa Sall, Barthélémy Dias, Bamba Fall et cie (Direct)

Le bureau politique du Parti Socialiste vient de livrer son verdict quant aux cas Khalifa Sall, Barthélémy Dias, Bamba Fall et cie. Ils ont été, comme pressenti, expulsés du parti. Et pour cause, les événements survenus dans la maison du parti le 5 mars 2016 ayant créé des troubles dans les rangs du parti dirigé par Tanor Dieng et la « persistance de certains camarades de mener des démarches contraires à celles du PS ».

Réfutant les accusations portées en leur encontre, Barthélémy Dias et cie ont aussi fustigé la non-implication du PS dans les importantes joutes électorales. Ils se plaignent donc du manque d’ambition du Secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng, allié du président Macky Sall.

Cette décision du bureau exécutif est donc une continuité dans la vision et la démarche du Parti Socialiste qui compte continuer d’appuyer le président en exercice. Le porte-parole, Abdoulaye Wilane, parle même « d’une présence de tous les cadres du Parti Socialiste » montrant là que « la décision prise a été voulue, demandée et portée par exigence par l’ensemble du parti ».

Senenews.com