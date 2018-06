Ses propos contre Macky enregistrés, Cissé Lô donne des noms

Moustapha Cissé Lô lève le voile sur la bande sonore qui avait affolé la toile et dans laquelle on l’entendait critiquer sévèrement le Président Macky Sall et son régime. Invité de l’émission « Quartier Général » sur Tfm, hier, le Président du Parlement de la CEDEAO cite nommément ses commensaux avec qui ils avaient taillé bavette ce jour-là. « J’étais avec Sala Ndiaye, la fille d’El Hadji Ndiaye de 2Stv, et Pape Beringer, le responsable du Restaurant du Café de Rome. On était trois. Que trois autour de la table. Je n’accuse personne mais la personne qui a enregistré mes propos avait manifestement l’intention de me nuire », a précisé Moustapha Cissé Lô. Et de poursuivre : « On a même dit que Harouna Dia était là-bas. Ce n’est pas vrai. C’est moi qui ai cité le nom d’Arona dans la discussion. Mais je parlais d’Arona Coumba Ndoffène Diouf pour dire que je lui ai parlé de la situation à l’APR. C’est tout ! ».

Ces précisions faites, Moustapha Cissé Lô assume ses propos qu’ili a réitérés dans l’émission et qui se résument au fait que « les anciens compagnons du Président Macky Sall sont frustrés ». Cependant, indique-t-il, « le Président Macky Sall a un bilan qui peut lui permettre d’avoir un second mandat mais l’APR ne peut pas, dans sa situation actuelle, lui faire gagner un nouveau mandat ».

Toutefois, Moustapha Cissé se veut sans ambages : » C’est Macky Sall mon candidat pour 2019. Je ferais tout pour qu’il ait un second mandat ».

(Source : ANN)