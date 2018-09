ousmane Sonko était en vedette cet après midi à la place de l’Obelsique où il présentait son livre « Solutions ». Porté en triompghe et harangué par ses militants venus massivement l’écouter, le leader des Patriotes a clôturé son discours par une mise en garde à l’endroit de Macky Sall. « Je mets en garde Macky Sall. Soyons vigilants tout ce que veut Macky Sall c’est usurper les élections. Car je suis sûr et certain que si tout se passe dans la plus grande transparence il ne passera pas au deuxième tour de la présidentielle », assure t-il.

« Il a mis en place le système du parrainage pour maximiser ses chances de gagner. Il a éliminé de potentiels adversaires politiques en les disqualifiant des élections tout cela pour devenir vainqueur », poursuit il tout en appelant à la vigilance des Sénégalais.

« Je vais vous dire une chose ce que que compte faire Macky Sall au soir du 24 février c’est de se déclarer vainqueur des élections à 20 heures d’installer un couvre feu pour museler toute manifestation, et quiconque sort dans la rue sera abattu.

Senego