Supposée lettre de Wade à Macky, Ndéné Ndiaye et Cie, famille libérale : Doudou Wade dénonce

Doudou Wade, député de la Législature de 2007, invité vendredi de Rfm matin, s’est longuement épanché sur la supposée lettre de Me Wade au président Macky Sall, la réunification de la famille libérale, la sortie au vitriol d’anciens du Pds etc.

L’ancien président du groupe parlementaire Libéral et Démocratique (Pds) a dénoncé la démarche de ses anciens frères (Serigne Mbacké Ndiaye, Souleymane Ndéné Ndiaye, Pape Samba Mboup etc.) qui soutiennent aujourd’hui la candidature du président Macky Sall en 2019.

Interpellé sur la supposée lettre prêtée à Me Wade au président Macky Sall, aux yeux de l’ancien député, cette missive n’a pas d’importance. Et pour cause !

Selon lui, il s’agit plutôt d’un document de Me Wade d’une vingtaine de pages, daté du 25 juillet 2013 et intitulé »Réunification de la famille libérale ». Et c’était d’opter pour un candidat libéral unique en perspective de la Présidentielle. Parce que, disait Wade, la non-réunification de la famille libérale était suicidaire pour ces joutes.

Et le neveu de Me Wade de préciser que, le président Macky Sall avait décliné, à l’époque, la requête du président Wade.

Mais, « de 2013 à nos jours, s’empresse-t-il d’éclairer la lanterne des Sénégalais, beaucoup d’eau ont coulé sous les ponts. Et le paradoxe en est que ceux qui étaient contre cette thèse sont aujourdhui devenus ses farouches défenseurs. Pourquoi, ces gens (Ndlr: Souleymane Ndéné Ndiaye, Serigne Mbacké Ndiaye et Cie) ont-ils publié tardivement la lettre ? Donc, il y a anguille sous roche. D’ailleurs, leur déclaration a suscité beaucoup de réactions négatives, ces temps-ci ».

« Pitié à ces personnes, Que Dieu fasse qu’ils reviennent à de meilleurs sentiments », conclut Doudou Wade.

Senego