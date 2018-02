Tendances de l’économie sénégalaise : hausse considérable des exportations à 1 486,4 milliards

Via son blog, le directeur général du quotidien national Le Soleil a informé, ce mercredi, qu’avec 1 486,4 milliards de francs Cfa, le Sénégal enregistre une hausse de 8,4% en 2017, et 22,3 % depuis 2013. Voici l’intégralité de son texte.

Si la tendance haussière des exportations d’une économie peut renseigner sur l’Etat de santé de cette dernière, les autorités sénégalaises sont en droit d’afficher un réel optimisme, au regard des derniers chiffres délivrés par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie. En nette progression depuis 2013, les exportations du Sénégal viennent d’enregistrer une croissance de près de 9%.

1486 400 000 000 de FCfa. C’est le cumul des exportations du Sénégal entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 livré sous contrôle international par une étude de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Et le montant est d’autant plus considérable qu’il renseigne d’une hausse de 8,4%, soit 115 200 000 000 de FCfa, si on le compare à l’année 2016.

Selon l’Ansd, les produits halieutiques viennent en premier avec 204 000 000 000 de FCfa, avec l’exportation des poissons nobles (Thiof, Dorade, Capitaine) en zone européenne, et la sardinelle congelée en mer, en zone africaine.

Ensuite, vient l’agriculture. Secteur ou le Sénégal a enregistré des performances exceptionnelles. En effet, si en 2012, la production arachidière dépassait à peine les 300 000 tonnes, aujourd’hui, c’est ce volume qu’enregistre le Sénégal au titre de ses exportations, après avoir réussi une production globale 1 450 000 tonnes.

Enfin, l’horticulture (106 000 tonnes exportées), les TIC et téléservices dans la sous-région et jusqu’au Maroc, l’artisanat et les produits miniers (ciment, phosphates, zircon) ont participé de manière considérable à cet embelli des exportations.

Il est opportun de relever que cette évolution positive, soutenue par la volonté de l’Etat de faire des exportations l’un des leviers clés de l’économie sénégalaise est portée par l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex) dirigée par le Docteur Pape Malick Diop. Une agence qui a pour mission globale de promouvoir les produits « Origine Sénégal » sur les marchés extérieurs et de créer les conditions d’un environnement favorable au développement continu et durable de même qu’à la diversification accrue des exportations sénégalaises.

Yakham Mbaye

Le Soleil