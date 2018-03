Thierno Alassane Sall: « Macky Sall est égal à Yaya Jammeh »

L’ancien ministre de l’Energie , Thierno Alasssane Sall qui s’exprimait lors du rassemblement initié par l’Initiative des élections démocratiques( IED) à Djiddah Thiaroye Kao, n’a pas été très tendre envers son ancien patron, le Président Macky Sall. En effet, il a listé trois(3) niveaux de ressemblances entre Macky Sall et Yaya Jammeh.

Pour Thierno Alassane Sall, « Macky Sall voulait soutenir les gambiens parce que Yahya Jammeh a violé le processus électoral. Et pourtant, c’est la même chose qu’il est en train de faire au Sénégal. Des opposants sont emprisonnés pour les écarter de la course . Sur ce point, il est égal à Yahya Jammeh », dit-il.

Et la seconde ressemblance pour le leader de la république des valeurs(RV) entre Macky Sall et Yaya Jammeh, c’est avec le système de parrainage qu’il a voulu instaurer. « Le conseil constitutionnel va invalider parce qu’il y aura des signatures qui se ressembleront. Dans ce pays, des gens signent avec le nom d’Allah et leurs noms . Il va éliminer des candidats valables », a-t-il indiqué.

Concernant la troisième (3e) ressemblance entre le Président de la république du Sénégal et l’ancien Président gambien, M. Sall estime que Macky « veut faire sortir les forces de sécurité pour éliminer d’autres candidats et diminuer leurs forces. Mais cela, nous ne l’accepterons pas », mentionne Vox Populi.