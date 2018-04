Thierno Thioune appelle toute la classe politique à se réunir autour des intérêts du Sénégal

Cher(es) Sénégalaises et Sénégalais, A l’occasions de cette 58e Fête d’indépendance à la veille d’une année électorale capitale pour notre cher Sénégal, je voudrais faire un appel solennel à l’endroit des composantes de la classe politique.

Le Sénégal est à la croisée des chemins. La justice n’est-elle pas malmenée (emprisonnement et exil d’opposants, démission du juge Deme)? Le dialogue politique ne bute-t-il pas sur l’aveuglement volontaire de la majorité présidentielle et l’autisme stratégique de l’opposition? Face à cette situation, j’appelle toute la classe politique, toutes les forces vives, bref tous les concitoyens à déconstruire les digues et barrières afin d’unir nos cœurs et nos forces pour diversifier notre économie, pour capter notre dividende démographique, pour domestiquer les valeurs ajoutées en transformant nos matières premières à l’interne afin d’internalisation les sources de croissances issues des chaînes de valeurs, mais enfin pour une justice sociale et une croissance inclusive gage d’un Sénégal de cohésion et de commun vouloir de vivre ensemble.

Thierno THIOUNE

Maître de Conférences Titulaire a l’UCAD

Directeur des études du CREFDES