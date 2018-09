Pape Samba Mboup persiste et signe. Selon le désormais compagnon du président Macky Sall, il y a eu deal entre Karim Wade et le chef de l’Etat et Me Madické Niang était même en charge de négocier le dossier. Il explique les conditions fixée afin que Wade-fils puisse recouvrer la liberté. Il était l’invité de l’émission « Kër Jaraaf » de ce samedi.