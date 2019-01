Le responsable politique de l’APR à fait face à Sanslimitesn.com pour répondre aux questions politiques de l’heure. Avec un verbe virevoltant,Assane Seck qui milite à l’étranger notamment en Italie,dans la ville de Torino.

Ce responsable politique qui est un militant du parti de la majorité n’a pas mâché ses mots contre l’opposition et surtout Ousmane Sonko,sur qui qui il fait de graves accusations. La transhumance de Aissata Tall Sall,le bilan du président Macky Sall et nouveaux sentiers inaugurés prématurément etc … Tout y passe.Les étudiants Sénégalais en ont eu à leur grade,bref c’est Assane Seck « Torino » d’attaque qui a répondu au micro de Moustapha Nous vous recommandons donc de suivre l’entretien sur notre site Sanslimitesn.com et notre chaîne YouTube Sans Limites TV. Sanslimitesn.com