Selon Barthélémy Dias, Khalifa Sall sera élu dès le premier tour s’il se présente à la présidentielle de 2019. Il en veut pour preuve que la région de Dakar, qui constitue le gros de l’électorat national, est acquise à la cause de son camarade. Le maire Mermoz Sacré animait ce mardi une conférence de presse au cours de laquelle, il est longuement revenu sur son incarcération et celle de Khalifa Sall. Il a en a profité pour rassurer les partisans de ce dernier sur la vitalité de leur compagnonnage et leur a demandé de rester mobiliser. Il jure que l’ex- maire de Dakar sera candidat à la présidentielle de 2019.