Le départ de Me Aissata Tall Sall pour Bby et les alliances nouées ça et là, en perspective du 24 février 2019, sont abordés dans cet entretien, avec Birima Ndiaye. Le tonitruant syndicaliste et éditorialiste, prenant le parti de la mairesse de Podor, descend en flammes Idrissa Seck, les libéraux du Pds et Ousmane Sonko.

« Il n’y a pas de démocratie au Sénégal, vous les journalistes êtes des dictateurs. Aïssata Tall Sall ne croit ni en Macky Sall ni en Idrissa Seck, ni en Karim Wade, encore moins en Ousmane Sonko…Elle ne croit qu’en elle-même. Dès le départ, elle a déclaré sa candidature à la Présidentielle. Mais, recalée par le parrainage, le moindre mal pour elle, c’est de soutenir Macky Sall. Ce n’est point une transhumance, mais un retour à la case départ, à Bby ».

D’ailleurs, poursuit-il, le pire n’a pas été dit par la presse, car « comment peut-on imaginer le soutien du Pds à Idrissa Seck ? C’est le monde qui s’effondre, surtout avec tout ce qui a été dit de mal contre le président de Rewmi ? En un mot, le Pds ne croit pas en Idrissa Seck, il va voter Macky Sall, c’est une certitude… ».