Des lots de fournitures scolaires ont été offerts aux élèves de la localité de Yeumbeul. Maïmouna Ndoye Seck, ministre des transports aériens et Serigne Cheikh Gallo Thiaw Laye, fils du Khalife général des layènes et aussi son représentant dans la zone, ont réuni leurs moyens pour soutenir et encourager l’éducation dans la banlieue.

C’est ce samedi 6 octobre qu’elle s’est donc rendue à Yeumbeul en compagnie des membres de l’association “Goungué Macky Sall” pour leur apporter 200 kits de fournitures scolaires composés de deux cahiers de 50 pages, un cahier de Travaux Pratiques, crayons de couleurs, gommes ciseaux trousses, des matériaux géométriques et des sacs de premier choix. Pour couronner le tout 3000 cahiers de 100 pages.

Cet acte de générosité a été est fortement apprécié par la population, particulièrement les parents d’élèves, surtout en cette période d’ouverture des classes…