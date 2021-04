(Vidéo) Farba Ngom : “Gni xiff moy gnouye todj Auchan yi mais pas wa Fouta”

Le maire des Agnams, Farba Ngom invité de l’émission « Faram Facce » est revenu sur le meeting tenu par les responsables politiques de Matam la semaine dernière. Une rencontre qui avait installé la polémique dans le Nord du pays où des jeunes en brassards rouges avaient tenu à manifester leur désaccord à ce meeting, vu la situation difficile dans cette partie du pays.

Une somme de 120 millions de francs CFA avaient été « sortie » dans la presse comme financement de ce meeting. Mais le député-maire a balayé d’un revers de main ces accusations. Il a révélé que c’est plutôt moins de 60 millions qui ont été dépensées. Mais un montant qui a été collecté auprès d’une dizaine de responsables dont le ministre Malick Sall, garde des sceaux, ou encore le maire de Ourossogui, agent judiciaire de l’État, Me Moussa Bocar Thiam ou encore le maire de Dabia.

Et selon Farba Ngom, même si les uns et les autres peuvent s’offusquer de cette somme « meetings et politiques vont de pair ». Il a accusé par ailleurs les forces occultes tapies dans l’ombre qui ont été, dira t’il, « abasourdis par la mobilisation ». « On sait que l’on n’est pas à 100% avec Macky Sall au Fouta, puisqu’il y a des gens qui sont contre lui », a-t-il reconnu, raison pour laquelle la mobilisation doit continuer.

Pour finir avec ce meeting, Farba Ngom de reconnaître qu’une bonne partie de la population à Matam, a profité des retombées de ce meeting…