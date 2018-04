Vidéo – L’intégralité du point de presse d’Idrissa Seck: Entre railleries et fermeté

Le leader de Rewmi a fait face à la presse ce vendredi dans l’après-midi à son domicile à Dakar. Idrissa Seck a réagi ainsi au lendemain du vote par l’Assemblée nationale de la loi controversée sur le parrainage des candidatures à l’élection présidentielle prévue en 2019.

L’ancien premier ministre qui rejette avec la dernière énergie cette loi qu’il juge non conforme à la Constitution a manifesté le même jour pour dire non à la soumission de cette loi aux députés avant d’être interpellé par les forces de l’ordre pour être ensuite remis en liberté quelques heures plus tard.

Idrissa Seck a d’emblée attaqué Macky Sall qu’il qualifie de « triple violeur de la Constitution« avant d’exprimer son « dégoût » à l’endroit de la Justice et du Parlement.

Le fils spirituel de Abdoulaye Wade, très à l’aise face aux journalistes déclare qu’il va attaquer la loi sur le Parrainage devant les juridictions de la Sous-région dont celles de la CEDEAO.

Revivez l’intégralité du grand oral du président départemental de Thiès…

senego