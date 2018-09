Le président du parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (cedeao) actuellement à Ganta, 260 kilomètres de Monrovia au Libéria, devant les populations venues l’accueillir à l’occasion des visites de frontière, s’est prononcé sur les « entraves » des forces de sécurités sur les populations de la CEDEAO.

Moustapha Cisse Lo à, dans un discours au sens panafricain, non seulement rappelé aux populations leur liberté de circulation dans la zone, mais aussi a exhorté les forces de l’ordre à faire preuve de responsabilité et d’appliquer les textes de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens. Ce, pour une Afrique prospère et sans frontière.

