Vidéo: Moustapha Cissé Lô sur son différend avec Macky Sall “Mane Guinarou kèneu nénouma. Mane no stress ak happiness rek”

Moustapha Cissé Lô est un politicien et opérateur économique sénégalais. Peu diplômé (un brevet d’études du premier cycle, Bepc), il s’est tout de même frayé un chemin dans le paysage politique sénégalais. Aujourd’hui, deuxième vice-président de l’Assemblée nationale, le leader du mouvement Convergence Libérale pour la Citoyenneté et le Travail/Deekal Yaakaar, fait partie de la mouvance présidentielle. Né le 28 décembre 1954 à Louga, le responsable de l’Alliance pour la République de Touba, est un ancien agent de l’Office national de coopération et d’assistance au développement (Oncad). Par son passé militant, Cissé Lô est passé sous plusieurs bannières politiques au Sénégal. Il fut d’abord député du Parti pour la Libération du Peuple (PLP), fondé par Me Babacar Niang, puis se retrouve député socialiste de la ville de Mbacké. Après l’alternance de 2000, il devient libéral sous la coupole de Me Abdoulaye Wade. Déchu de son mandat de député libéral acquis en 2007, il démissionne du parti de Me Wade et rejoint Macky Sall pour former l’Alliance pour la république.

Moustapha Cissé Lô est revenu sur son différend avec Macky Sall en déclaranat ceci : “Mane Guinarou kèneu nénouma. Mane no stress ak happiness rek”.