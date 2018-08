Vidéo: Nafissatou Wade, diplômée de Sorbonne, candidate à la Présidentielle en 2019

Nafissatou Wade, surnommée la “Lionne”, a annoncé sous la coalition, Coalition « Degg Jeuf « , sa candidature à la présidentielle de 2019 au Sénégal. Ainsi, elle devient la première candidate femme déclarée pour les prochaines joutes présidentielles du Sénégal. Surnommée la Lionne, elle a parcours riche qui inspire respect.

« Je suis candidate à l’élection présidentielle pour faire valoir mon taux d’utilité nationale présidentielle à travers

un programme à réaliser tous ensembles, » a soutenu la nouvelle candidate ce Jeudi 09 Août 2018.

Mais qui est Nafissatou WADE ?

Née à Saint-Louis au Sénégal, elle a fait l’apprentissage du Coran et études primaires et secondaires à Dakar.

Nafissatou Wade a Fait ses études universitaires à l’Université Gaston Berger de Saint Louis après l’obtention d’un baccalauréat Série D au Lycée Blaise Diagne de Dakar. Diplômée d’une maitrise en Urbanisme Aménagement, elle obtient par concours une bourse de la coopération française pour poursuivre des études en troisième cycle en France où elle obtient un DEA (Diplôme D’Etudes Approfondies) en Urbanisme et Aménagement option Développement Economique des Territoires a la Sorbonne.

Ce diplôme qui lui donne la possibilité de s’orienter dans la recherche est acquis après un D.E.S.S (Diplôme

d’Etudes Supérieures Spécialisées) à l’Institut Français d’Urbanisme de Paris 8 avec l’option « Expertise Internationale

Ville en Développement ». Elle se rend durant son cursus au Burkina-Faso pour une mise en pratique des

connaissances acquises et participe à l’élaboration d’un plan de développement communal proposé à la nouvelle ville de

Bobo-Dioulasso en 2000.

En France, pour mettre en pratique ses études en Aménagement et Urbanisme, elle met à profit son expertise

pour des propositions d’aménagement du Ru de la Brosse, un espace intercommunal en pleine forêt. Cet aménagement,

participe aujourd’hui à l’épanouissement des habitants et renforce son amour pour la nature et l’importance de la

préservation de l’environnement.

Après Paris, où elle a vécu pendant 6 ans, Mme Nafissatou Wade s’est installée dans le Sud de la France précisément à

Nice où elle a fréquenté l’Université Sophia Antipolis pour y suivre une formation dans le département de droit avec la

filière « Les Métiers de L’immobilier et de l’urbanisme ». Ce qui lui vaut aujourd’hui son expertise dans le domaine Immobilier

qui traduit son esprit d’entrepreneuriat

Ce métier se vit pleinement à Dakar après 9 ans de vie estudiantine et professionnelle en France et un séjour en Corée

pour une formation pratique en ingénierie de la Construction au KITCE, Korean Institute of Technology Construction.

Ce séjour en Corée a renforcé son sens de la citoyenneté et de la démocratie participative et sa volonté d’ériger son

pays comme pays modèle.

En 2008, par patriotisme, Mme Wade décide de revenir au bercail pour servir son pays. Ce patriotisme et son engagement

pour la promotion de la femme explique l’intérêt porté aux questions de genre et son appartenance à plusieurs

mouvements de femmes comme le CAUCUS des Femmes Leaders pour la parité dont elle est membre fondatrice.

Consciente du rôle des femmes dans le développement et l’importance d’être dans les instances de décisions pour traduire

en actes, des visions, des combats, elle s’investit naturellement pour sa commune, HLM, où elle est depuis 2014, élue locale

en charge du cadre de vie et de l’environnement, ces domaines qui la préoccupent au premier plan.

Elle est également présidente de F.é.e.s ( Femmes pour l’émergence par l’entreprenariat et la solidarité) qui regroupe

des femmes qui s’entr’aident et font des actions de solidarité envers leurs sœurs démunies, celles dans les liens de la

détention et envers les orphelins.

Avec les F.é.e.s, elle porte en bandoulière le combat pour la reconnaissance du sacrifice des femmes de Nder avec une

journée nationale le 07 mars pour commémorer ce jour où les femmes par dignité sont passées au sacrifice suprême pour

leur pays.

Son engagement militant ne date pas d’aujourd’hui et ne s’est pas limité au Sénégal.

En France, militante au sein de SOS Racisme pendant des années, elle a occupé le poste de Secrétaire Générale de

Sos Racisme 06, Nice, de 2007 à 2008.

Sortie Major de la 2eme promotion des jeunes leaders politiques de la Fondation Frederich Ebert Stifung durant

son engagement au Front pour le Socialisme et la Démocratie Benno Jubël (FSD/BJ) où elle occupait le poste

de Coordonnatrice régionale des femmes de Dakar et de la cellule des cadres, elle représente le Sénégal au sein

de la CEDEAO et séjourne à ABUJA en Juin 2011 avec d’autres leaders sélectionnés en binôme paritaire dans les autres

pays de la CEDEAO. Ce séjour lui a permis de partager avec des leaders de même génération les défis communs

et de s’engager ensemble pour le développement des pays de la Communauté.

Sa formation à la fondation F.E.S l’a renforcée, lui a permis d’avoir des frères et sœurs dans différents partis politiques et

surtout de se retrouver autour de ce qui nous unit le plus, le Sénégal.

Au-delà de ces pays, elle se présente comme une africaine de l’Universel à travers ses idées, ses costumes

traditionnelles et accessoires venant de différents pays d’Afrique qui lui vaut ce style africain personnalisé.

Cette ouverture n’anéantit en rien son ancrage et son attachement à ses origines .Une Guet ndarienne doublée de

Walo Walo de caractère mais d’une générosité immense.

Ses combats et son engagement basés sur des valeurs cardinales et sa bravoure lui valent le surnom de LA LIONNE.

En ce moment, sa vie se partage entre son milieu familial, professionnel, le bénévolat (avec l’ASEAC Association de

Soutien aux Enfants Atteint du Cancer, les handicapés, entre autres) et la politique en tant que Présidente

Nationale de Convergence DEGGU JEF avec cette vision d’une politique citoyenne.

Son désir de vivre dans un Sénégal d’épanouissement va au-delà de toutes ses ambitions.

Candidate à l’élection présidentielle de 2019 qu’elle compte remporter avec le soutien et la participation de toutes les

couches de la société sénégalaise, SUNU NAFI prône une véritable Innovation Citoyenne.