Ousmane Sonko est devenu en l’espace de quelques mois, l’acteur politique majeur au Sénégal. Ceci, le candidat à la présidentielle de 2019 l’explique par différents facteurs. Invité de Intelligences Magazine, Ousmane Sonko s’est livré sans détours aucuns, sur ce qui a fait sa popularité. A le suivre,« depuis la sortie de notre livre en septembre dernier il y a eu une hystérie nationale et de l’autre côté, chacun sortait pour dire qu’il est intégriste, il serait membre du Mfdc, Yahya Jammeh le financerait. Bref, ils abusaient plus qu’autre chose et l’effet nous a été bénéfique parce que cela a amené beaucoup plus de Sénégalais à s’intéresser à nous ».

Avant de poursuivre en soulignant qu’« être la révélation ou non, c’est vous qui devez apprécier si effectivement tel est le cas. C’est la troisième année consécutive que des organes de presse me désignent ‘’Homme de l’année’’ ou la révélation, etc. On ne se prend pas la tête pour autant, nous restons très lucides. Nous avons fait du chemin certes, mais il en reste encore ». « Cependant, nous ne boudons pas notre plaisir par rapport au chemin parcouru et aux résultats obtenus. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes dans un combat politique immense, extrêmement lourd et les citoyens considèrent que nous avons apporté quelque chose de neuf et de différent dans le landerneau politique », termine-t-il.