Vidéo-Permis numérisés: Macky Sall réussit son examen

Ce vendredi 03 août se tenait le lancement du processus de numérisation des titres de transport en présence de son excellence, M. Macky Sall. Il est le premier à recevoir ce permis de ce genre.

Accompagné du premier ministre Mouhamed Bouhn Abdoulah Dione, du ministre des Transports Abdoulaye Daouda Diallo et d’une forte délégation, le Chef de l’Etat a obtenu, après avoir effectué toutes les démarches, son permis numérisé.

Désormais tous les détenteurs de permis de conduire, chauffeurs, particuliers, ou professionnels, conducteurs de deux roues sont concernés par cette nouveauté. Ils devront fournir leurs anciens permis, une carte de leur groupe sanguin et la visite médicale, le prix du timbre en plus 10.000 Fcfa pour obtenir un permis numérisé. Toutefois, ceux dont les permis sont en cours de validité sont dispensés de timbre. Ce nouveau permis aura une durée de vie de 10 ans pour les moins de 45 ans et 05 ans pour les plus de 45 ans.