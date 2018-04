Vidéo – Sidy Lamine Niasse: « Macky dafa ragal, Abdoulaye Wade me l’avait dit »

Le président directeur général du groupe Walfadjiri, Sidy Lamine donne sa contribution sur ce projet de loi qui a été voté cet après midi à l’assemblée nationale. Il a attaqué le président de la République Macky Sall et a raconté une petite histoire entre lui, Macky et Abdoulaye Wade.

Le départ de Macky Sall en France au moment où on vote la loi, est pour Sidy que Macky est un homme peureux.

A l’en croire, Macky est peureux et Abdoulaye Wade l’avait dit, mais il croyait que c’était un adversaire qui parlait.

senego