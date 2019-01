(Vidéo) – Sonko défie le procureur: «Qu’il m’appelle, je lui dirai dans quelle banque se trouve les 94 milliards Ousmane Sonko, leader du parti « Pastef – Les Patriotes », est revenu sur le dossier des « 94 milliards » dans lequel lui-même pointe du doigt le Directeur des Domaines, Mamour Diallo. Mieux contrairement à ceux qui disent que le montant de 94 milliards F CFA n’a jamais été décaissé, l’opposant révèle encore que la moitié de la somme a bien été extirpée des caisses de l’Etat dans le cadre de cette affaire foncière. Sonko en profite pour lancer un appel au Procureur Serigne Bassirou Guèye, sous les vivats de son auditoire : « S’il veut mériter son salaire, puisqu’il pense être un procureur de Macky Sall et non celui de la République car Macky n’est pas la République, je l’ai saisi depuis le mois de mai dernier, qu’il ouvre le dossier. Je vais lui dire dans quelle banque ils ont ouvert le compte et le numéro du compte bancaire pour effectuer le virement des 46 milliards ! Nous avons en face de nous des voleurs qui s’empressent de crier au voleur. » Senegal7 avec Exclusif (Djily Mbayang Mbaye) Le leader de la Coalition Sonko président, Ousmane Sonko, a encore fait une révélation fracassante sur le scandale des 94 milliards. Révélation faite ce samedi, à l’occasion de son méga-meeting à la place de l’Obélisque. A en croire, M. Sonko, ils (Ndlr: Mamadou Mamour Diallo et Cies) se sont déjà partagés les 46 milliards. Le Président de Pastef d’ajouter qu’il connait la banque qui a payé l’argent ainsi que le numéro de compte. Regardez

