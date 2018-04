Vidéo: Témoignage de Rouba Sèye sur Khalifa Sall et critique sur Tanor «Na délou si guinaw, té fatélikou»

Galsen221- La célèbre comédienne connue à travers son rôle de Rouba Sèye dans la série à succès Mbettel a fait un témoignage que le maire de Dakar actuellement en prison va apprécier. Rouba a parlé de ses débuts en 1996, et de l’implication de son père en politique qui lui a donné le goût de travailler dans ce milieu. Elle explique l’énorme travail abattu par Khalifa Sall durant son parcours et montre son admiration envers cet homme. Rouba qualifie sa relation avec Khalifa Sall d’une relation entre son père et sa fille et d’une relation entre un frère et sa soeur. Pour finir, cette dernière lance des piques à Ousmane Tanor Dieng dont elle n’apprécie pas le comportement vis-à-vis du maire de Dakar.

