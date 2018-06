Xoy 2018 : Les Saltigués de Malango se prononcent sur la prochaine élection présidentielle

A moins d’un chamboulement à la dernière minute par la force divine, le président Macky Sall sera porté, de nouveau à la tête du trône au soir du 24 février 2019. C’est du moins la prédiction des « Saltigués » de « Malango » qui l’ont fait savoir, ce samedi 24 juin, dans le cadre des « Xoys » de l’édition 2018, ouverte ce samedi 23 juin 2018 à Fatick.

En effet, les Xoys du centre Malango de cette année, qui sont une traditionnelle cérémonie de divinations, ont démarré ce samedi soir avec de bonnes prédictions pour le pouvoir en place. Ainsi, selon le « Saltigué » Latyr Ndiaye, « le président Macky Sall aura un deuxième mandat en 2018 et personne n’y pourra rien du tout car c’est déjà ficelé… »

Il ne sera pas le seul Salitigué à faire une telle révélation car, devant une foule en liesse, impatiente d’entendre ce que nous réserve l’avenir, mais aussi d’entrer en contact avec les esprits, la grande Khane Diouf, originaire de la localité de Diadiakh, reconnue pour ses talents incontestables et encore incontestés en la matière, celle qui avait d’ailleurs, entre autres, annoncé le naufrage du bateau le diola et l’arrivé d’un président peul à la succession de Me Abdoulaye Wade en 2012, a emboîté le pas au Saligué Latyr en confirmant le deuxième mandat du président Macky Sall en 2019.

En outre, presque tous les voyants du centre de Malango ont, dans l’unanimité annoncé le deuxième mandat du président Macky Sall, seulement, révèlent certains, le chef de fil de la coalition Benno Bokk Yaakaar sera remplacé à son tour par quelqu’un qui lui est très proche après son deuxième mandat.

Le saltigué Lat Demba Faye du village de Sindiane, lui a prédit une bonne pluviométrie, un bon hivernage mais cela ne sera effectif qu’après la mort d’une haute autorité dans le pays. Qui? C’est le grand flou… ! Alors wait and see !