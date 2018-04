Youssou Ndour “bloque” l’intégralité du discours d’Idrissa seck à Saly sur Youtube

Il ne faut pas toucher aux produits de Youssou Ndour quand vous travaillez sur youtube. Les youtubers du Sénégal sont très au fait de cette restriction sévère appliquée sur les produits du roi du Mbalakh et sur tout ce qui se rapporte à la TFM. Et pour cause, pour des histoires de droits d’auteur, les œuvres du leader du super étoile, patron de la TFM sont super bien protégés par youtube de sorte qu’il suffit d’y toucher, ne serait ce qu’une infime partie pour voir sa vidéo bloquée sur youtube ou pire de se retrouver avec sa chaine youtube bloquée dans le monde entier. C’est ce que semble ignorer Idrissa Seck qui a utilisé au cours du séminaire à Saly, le morceau Jeegel Nu dans son discours à Saly. Pour des problèmes de droits d’auteur, la vidéo est actuellement bloquée sur les sites Dakaractu et Thiesinfo qui ont diffusé en direct l’intégralité de la cérémonie dénommée le séminaire programmatique des cadres du parti « Rewmi » à Saly organisée par le leader du parti Rewmi à Saly . Pour diffuser à nouveau la vidéo, les webmasters seront obligés de prendre le temps d’effacer le morceau…

La notification de Youtube:

Votre vidéo a été bloquée.

Nous avons identifié du contenu protégé par des droits d’auteur dans votre vidéo.

Les internautes ne peuvent pas visionner cette vidéo sur YouTube en raison des règles définies par le demandeur.

RESTRICTIONS DE VISIONNAGE

Vidéo bloquée dans tous les pays

Jeegel Nu (Forgiveness) – Youssou Ndour

Enregistrement audio

56:35 – 58:02

SME

Au nom de : Jive Epic

Bloquée dans tous les pays.