Les deux anciens Rois des Arènes, Yékini et Tyson ont été cooptés par le ministre des Sports, pour représenter les lutteurs au Comité national de gestion de la Lutte. Mais ces derniers ne semblent pas exercer pleinement leur rôle de conseillers.

Selon certaines informations, Yékini n’assiste même plus aux réunions du Cng. Ce qui n’a pas plu au porte-parole des lutteurs en activité, Kona. ‘’Yékini et Tyson ne sont plus des exemples dans la lutte. Aujourd’hui, ils ont tourné le dos à la discipline. Lorsqu’ils étaient lutteurs, ils étaient de vraies références. Si Tyson devait enfiler son Nguimb, je serais son premier supporter, mais aujourd’hui, ils n’ont pas soutenu la lutte’’, regrette-t-il dans le colonnes de Source A.

