Poste de Thiaroye : Un camion s’encastre dans un atelier de couture, des blessés et des victimes coincés dans le bâtiment

Le quartier Poste Thiaroye est encore dans l’émoi. Après le dérapage d’un camion qui avait tué quatre personnes sur l’échangeur dit poste Thiaroye au mois de mai dernier, cette fois-ci, un camion lourdement chargé s’est encastré de plein fouet dans un bâtiment qui servait d’atelier de tailleurs.

De sources sûres, des employés dont le nombre n’est pas encore connu, sont coincés dans le bâtiment, on ne sait dans quel état. Le camion avant de finir sa course folle dans la maison a blessé au passage des clients d’un bus Tata.

Les sapeurs-pompiers et la Gendarmerie sont déployés sur place…