Les deux représentants exclusifs de Sadio Mané, son avocat et son agent ne sont plus en odeur de sainteté. A l’origine, un partage de commissions provenant de la prolongation du contrat du joueur. L’avocat et l’agent de l’international sénégalais solde leur litige financier devant le Procureur de Nanterre.

Les commissions de la discorde

Les commissions perçues lors de la dernière prolongation du contrat de Sadio Mané à Liverpool ont grippé la machine de l’entente. L’union sacrée entre l’avocat, Me Moustapha Kamara, et Bjorn Beszemer, agent allemand de Sadio Mané, ses plus proches collaborateurs, n’est maintenant qu’apparence trompeuse. Et pour cause !

Plainte déposée en France

La robe noire a déposé plainte, ce lundi, devant le procureur près le Tribunal de grande instance de Nanterre contre l’agent du joueur et sa société Arena 11 sport group. Lesquels sont accusés d’abus de confiance et escroquerie.

La prolongation du contrat de Mané à l’origine

L’avocat s’inscrit au Barreau de Marseille, n’a plus reçu ses commissions, à compter de la prolongation du contrat de Sadio Mané de cinq ans avec Liverpool, en novembre 2108. Ce, malgré l’accord acté en 2014 devant Sadio Mané. Lequel accord stipulait qu’en cas de transfert, les différentes parties se partageaient une commission correspondant à 5% du salaire du joueur.

Le partage de Bouki qui n’agrée pas…

Mais d’après Me Kamara, qui devait percevoir 103 millions, le partage n’a pas été fait dans les règles. Depuis, il a fait des pieds et des mains pour recouvrer son argent. Mais sans succès. Car, l’agent a empoché tout bonnement son argent et celui d’un proche de Sadio Mané. Ce, en dépit des instructions de Sadio Mané pour le partage des commissions.

