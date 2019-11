L’on apprend que le champion Sénégalais de Golf croupit à la Mac de Rebeuss. Il a été arrêté, manu militari, au golf du Méridien au moment où il pratiquait son sport favori, par des éléments de la gendarmerie. Il lui est reproché d’avoir tenu « des propos désobligeants » à l’endroit Baïdy Agne.

Un patriote actif pour le rayonnement du Golf

Fondateur de Sénégal Golf League, Samba Niang œuvre inlassablement à développer ce sport qu’est le golf au Sénégal. À ce titre, il a organisé 15 tournois en 6 mois et donne des cours gratuits tous les dimanches. Avec des partenaires, il a procédé à la rénovation du golf club des Almadies.

La loi du plus fort ?

Malheureusement, son différend avec le président de la fédération sénégalaise de Golf (Fsg), Baïdy Agne, qui a déposé une plainte pour « injures et diffamation », pourrait lui coûter très cher. La preuve, il est privé de sa liberté d’aller et de venir. Car, le triple champion de l’Open du Sénégal, qui croupit en ce moment à la prison de Rebeuss, dénonçait des « magouilles ».

Les critiques injustifiées de Baïdy Agne

Pourtant, Samba Niang qui a représenté le Sénégal dans plus de 40 pays à ses propres frais, avec l’aide de sa famille et de ses amis, et fait flotter très haut le drapeau national, a été critiqué par Baïdy Agne lors de la cérémonie de remise du prix de l’édition 2019 de l’Open du Sénégal qu’il avait remporté.

De bonnes volontés s’activent pour sa libération

Aux dernières nouvelles, un mouvement est en gestation pour le faire libérer.