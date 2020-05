L’ours perd ses poils mais jamais ses vices. Le Macky renoue encore avec la répression de ses opposants et activistes. Et l’activiste Karim Xrum Xax est en train d’en payer les pots cassés. Il vient d’être placé sous mandat de dépôt. Il sera jugé devant le tribunal des flagrants délits, ce 13 mai pour provocation à un attroupement armé et outrage à agent. Le moins qu’on puisse dire est que le Macky chercherait à achever un activiste qui est toujours en convalescence et qui s’était rendu à l’étranger pour se faire soigner. En tous les cas,le pouvoir est décidé à le coffrer parce qu’il a exprimé sa pensée. Pour rappel, l’activiste a été arrêté vendredi dernier suite à une vidéo publiée après la convocation de l’imam de la mosquée de Léona Niassène.

Assane SEYE-Senegal7