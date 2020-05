Six (06) organisations qui sont : Reendo Bossea, le Collectif des travailleurs de ABS, le Collectif des ex travailleurs de Pcci, le Collectif des victimes de Kiniabour et de Sindia, l’Union des jeunes réformistes de la zone Nord (Ujrzon) et le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP) ,ont formé une fédération des opprimés pour défendre leurs intérêts matériels et moraux.

Il s’agit en l’occurrence de Reendo Bossea, Collectif des travailleurs de ABS, du Collectif des ex-travailleurs de Pcci,du Collectif des victimes de Kiniabour et de Sindia, Union des jeunes réformistes de la zone Nord (Ujrzon) et du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP).

Ces organisations constituées de travailleurs et des membres de la société civile ont convenu d’une grande fédération des opprimés qui leur permettra de resserrer les rangs et de s’engager à lutter farouchement pour la satisfaction de leurs intérêts matériels et moraux.

Et c’est grâce à leur compagnonnage avec Frapp que ces organisations de travailleurs ont réussi à définir un cadre de fédération pluridisciplinaire pour porter le combat.

La fédération s’est aussi penchée sur la signature de convention de financement entre GIC Bossea et Owac Engereng Compagnie (Italie) le 09 décembre 2019 à l’hôtel Terrou-bi de Dakar sur un projet estimé à 700 milliards de francs CFA sous forme d’un contrat BOOT pour une durée de plus de quarante ans.

Ceci constitue une violation des règles et procédures de la transparence d’une gouvernance démocratique, inclusive, participative.

Face au manque d’information de la population les correspondances adressées aux représentants de l’Etat et aux différents maires qui sont restées sans réponses, nous exigeons que la lumière soit faite sur ce projet sans concertation.

Egalement, le dossier des travailleurs de la société Airport Bus Services (ABS) sont restés sans salaire suite à leur expulsion manu militari de l’aéroport Léopold Sédar Senghor et leur lieu de travail au profit d’un privé a été mis sur la table.

Ce, après un procès gagné par l’Etat du Sénégal dans le cadre de la traque aux biens supposés mal acquis qui a reversé la société ABS S.A dans le patrimoine de l’Etat.

Toutes les autorités de l’Etat à commencer par le président de la république ont été saisies par le comité de crise des travailleurs de ABS pour réclamer un règlement juste et définitif de leur situation.

Aujourd’hui, les travailleurs vivent dans des conditions difficiles avec des impayés de location pour certains et des familles disloquées pour d’autres quand ce ne sont pas des décès.

La situation est devenue plus difficile avec la pandémie du Covid-19. La fédération a aussi pris à bras-le-corps la situation des travailleurs du collectif des 145eex employés de Pcci.

Prenant à témoin les autorités et l’opinion publique sénégalaise, la fédération est d’avis que depuis près de deux ans (novembre 2018) le collectif de 145 ex employés de Pcci court toujours derrière 14 mois d’arriérés de salaire.

Il s’y ajoute que 5 décisions de justice favorables sont tombées et à chaque fois ces ordonnances viennent se heurter aux récifs de la cour d’appel.

Voilà ce qui justifie aujourd’hui la mise en place de cette fédération dont l’objectif est de lutter farouchement en vue de satisfaire les revendications de tous ces membres.

Assane SEYE-Senegal7

