L’opérateur économique Cyril Achkar, PDG des grands moulins

du Mali non moins président des

industriels du Mali et le Chef de bureau des domaines et du cadastre du

district de Bamako Abdoul Kassim Diallo ont été arrêtés et placés en garde à

vue au camp I de la gendarmerie de Bamako .Cette arrestation fait suite à une

plainte de l’opérateur économique Bâsseydou Sylla devant le tribunal de la CII

victime d’une escroquerie (art 275 du code pénal malien ) en matière foncière .

Faut-il le rappeler, la SONATAM avait cédé l’usine

Allumettes à Laico Mali Sa en 2009 qui, à son tour l’a vendu à Basseydou Sylla

en 2017. Depuis, Cyril ne cessait de réclamer la propriété. Ainsi pour parvenir

à ses fins, il entre en connexion avec le Chef des domaines et du cadastre du district

de Bamako Abdou Kassim Diallo. Et, comme si cela ne suffisait pas, il envoie,

un huissier à Basseydou pour lui demander les références de son titre, ce

dernier a refusé.

Ayant eu le flair Basseydou Sylla demande une réquisition

sur le lieu ce qui fut fait et ce document atteste sa propriété.

Comme on le dit très souvent, le malheur ne vient jamais

seul, le même Diallo, chef de bureau des domaines, établit une autre

réquisition au nom de Cyril Achkar pour procéder à la mutation du titre de

Basseydou Sylla au profit de Cyril. Ayant eu écho de cette situation, Basseydou

Sylla chercha à voir clair et s’aperçoit que les deux éléments avaient réussi à

établir un duplicata de son titre foncier .C’est ainsi qu’il décida de porter

plainte contre Achkar et le Chef de bureau des domaines et du cadastre pour

escroquerie, faux et usage de faux. Aussitôt, le camp I fut désigné pour

diligenter l’enquête.

La victime Basseydou Sylla s’est présenté avec tous les

documents qui attestent sa propriété titre n°2474 / BKO vol XIII fin 110 du

livre foncier de Bamako .

Le Chef de bureau Abdoul Kassim Diallo, lui indique avoir

reçu une note technique de son chef. Demandé à fournir cette note, il affirme

qu’il s’agissait d’un ordre verbal. Par la suite il reconnait avoir fauté et

disposer à réparer le préjudice.

Quant à Cyril Achkar, il affirme avoir acheté le lieu et que

Me Mangara , notaire de son état détiendrait les dossiers . Ce dernier affirme

n’avoir jamais pris connaissance d’un tel dossier .Toute chose qui enfonce davantage

l’opérateur d’origine Libanaise.

En rappel, c’est le 04 Juin 2020 que Cyril Achkar demanda au

DG de la SONATAM Youssouf Traoré le numéro d’un compte bancaire afin de

transférer la somme d’argent qu’il comptait verser pour l’achat du bâtiment .

Et pourtant Basseydou Sylla dispose d’un titre sur la zone depuis 2017.

Au regard de toutes les manœuvres qui entourent les faits,

le dossier incriminant les deux présumés délinquants a été transféré devant le

tribunal de la CII.

C’est le lieu de saluer les éléments du Camp I de la

gendarmerie sous la houlette du Capitaine Lassana Tamba Keita qui ont subi

toute sorte de pression et surtout le procureur du tribunal de grande instance

de la CII.

Il appartiendra donc au tribunal de les inculper ou les

relaxer .En tout cas, pour ce qui concerne l’un c’est-à-dire Cyril Achkar c’est

un jeune que le Mali a adopté, mais il est aujourd’hui celui qui cherche à

mettre ce pays à genou .La preuve, il est le président des industriels du Mali.

Il a toujours eu un dégout pour les autorités maliennes qu’il traite de tous

les noms d’oiseaux.

Il traine plusieurs casseroles derrière lui.

Nous y reviendrons dans nos prochaines parutions.

A suivre ….

Coulou/

Source :La Révélation

MALI 24 INFO

