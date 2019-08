Dans l’interview accordée à la RFI, Macky Sall a également abordé le sujet du sort de Yahya Jammeh, ancien Président du pays voisin, la Gambie.

Pour le chef de l’Etat sénégalais, c’est à la Gambie, en tant qu’Etat souverain, de décider de la question et l’on ne devrait évoquer une juridiction internationale que dans le cas où la justice gambienne se montrerait incompétente : « Je suis un voisin de la Gambie qui est un Etat indépendant et souverain. Je me garderai de faire des appréciations sur un ancien président de la Gambie qui est en exil.

Il appartient aux Gambiens d’apprécier ce qu’il convient de faire. Les tribunaux internationaux ne peuvent agir que si les juridictions nationales ne sont pas en mesure de le faire. Mais, a priori on ne peut pas comme ça décider parce que ce sont des pays africains ou des petits pays qu’il faut saisir les juridictions internationales… »