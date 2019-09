Loin des pelouses, Nguirane Ndaw vit toujours pour le sport qui a fait de lui l’homme qu’il est aujourd’hui. L’ancien international sénégalais a annoncé son intention de créer une académie de football dénommée : New Sport Service.

Retraité depuis deux ans, Nguirane Ndaw de retour au Sénégal depuis quelques jours veut renvoyer l’ascenseur aux jeunes joueurs sénégalais, en créant une académie de football dénommée : New Sport Service, qui sera basée à Diamniadio. «Le football m’a tout donné et je pense que c’est le moment de lui rendre la pareille», a déclaré l’ancien milieu de terrain des Lions qui ambitionne d’être un président de club dans le futur. «Être président d’un club n’est pas à écarter. Mon objectif est de faire comme Génération Foot et Diambars, avoir nos infrastructures et nous travaillons pour cela. Notre rôle est de former ces jeunes et de les accompagner, après ils doivent donner le maximum pour aller loin dans leurs carrières», dit-il aux journalistes hier dans un restaurant de la place.

Des tests prévus samedi et dimanche au stade Iba Mar Diop

Nguirane Ndaw, en partenariat avec le Fc Sochaux et le petit club d’Algrange, a déjà fait une demande d’affiliation à la Fédération sénégalaise de football (Fsf). Il va organiser deux jours de tests ce week-end, au Stade Iba Mar Diop, pour des jeunes âgés entre 15 et 16 ans. «Pour la première phase, je veux travailler avec 25 jeunes, qui vont compétir sur le plan local. Ensuite, les plus talentueux auront la chance de faire des tests avec nos clubs partenaires», a assuré l’ancien joueur de Ouakam, qui est persuadé qu’il va former de futurs talents pour le football sénégalais. «Je vais sortir des stars», assure-t-il.