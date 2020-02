Pendant qu’il a été premier ministre, Justin Trudeau a insisté sur le fait que soutenir le secteur pétrolier et gazier canadien en difficulté, lutter contre les changements climatiques et réparer les relations du pays avec ses peuples autochtones va de pair.

Son gouvernement libéral mettrait un prix sur les émissions de carbone, lui accordant la «licence sociale» pour des projets énergétiques tels que les pipelines, ce qui calmerait l’opposition à la taxe sur le carbone.

Maintenant, au début du deuxième mandat de Trudeau, se profile une décision qui teste ses engagements à la fois pour lutter contre les changements climatiques et pour développer les sables bitumineux potentiellement lucratifs du Canada.

D’ici la fin du mois, le cabinet de Trudeau devrait approuver ou rejeter la proposition de mine Frontier de 15,5 milliards de dollars de Teck Resources pour le nord de l’Alberta – un projet de 71 600 acres projeté pour pomper 260 000 barils de bitume par jour et émettre 4,1 mégatonnes d’émissions par an pour les quatre prochaines décennies.

Un comité d’examen fédéral-provincial a constaté l’an dernier que le projet aurait «des effets environnementaux négatifs importants», y compris la destruction «irréversible» des tourbières, des impacts sur les groupes autochtones, des dommages au buffle des bois et la perte d’habitat pour les espèces en péril jusqu’à 2181 au moins.

Mais le panel a conclu que les avantages économiques – 7 000 emplois pendant la construction, 2 500 emplois pendant la durée de vie de la mine et 52 milliards de dollars dans les coffres du gouvernement – «justifiaient» les effets environnementaux et que c’était dans l’intérêt public.

La décision appartient maintenant à Trudeau – et ce pourrait être un champ de mines politique.

Donnez le feu vert au projet, et il sera étiqueté hypocrite sur le changement climatique – encore une fois (son gouvernement a acheté le pipeline Trans Mountain en 2018 et a approuvé une extension l’année dernière). Trudeau a fait campagne sur un engagement à amener le Canada à réduire ses émissions nettes d’ici 2050 (le pays est en voie de manquer son objectif de 2030 en vertu de l’accord de Paris).

“Si le gouvernement est vraiment sérieux dans son intention d’être un leader climatique, il doit s’adresser à l’éléphant dans la salle, qui est l’expansion continue du secteur pétrolier et gazier”, a déclaré Caroline Brouillette, chercheuse sur le changement climatique à l’environnement. groupe Équiterre. “Cela signifie dire non à Teck.”

Mais démolissez la mine, et Trudeau risque de soulever plus d’opposition dans les provinces riches en pétrole de l’Alberta et de la Saskatchewan, qui ont complètement exclu ses libéraux lors des élections fédérales de l’an dernier, et où les luttes dans le secteur pétrolier ont alimenté le ressentiment et l’aliénation.

Augmentant les enjeux, le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a menacé d’une réaction «rapide et sérieuse» si Ottawa donnait un coup de pouce au projet, et il a prédit que l’aliénation de l’Ouest allait bouillonner – ne laissant rien de moins que l’unité nationale en jeu.

«Un rejet arbitraire du projet Teck Frontier à la 11e heure serait un autre signal que les libéraux de Trudeau ont abandonné notre province en notre temps de besoin», a écrit Christine Myatt, porte-parole du Premier ministre conservateur, dans un courriel.

La bombe dément un fait gênant: même si le projet est approuvé, il pourrait ne jamais être construit.

Le président-directeur général de Teck, Don Lindsay, a déclaré le mois dernier que la construction de la mine dépend de «trois P»: des pipelines, un partenaire approprié et des prix du pétrole suffisamment élevés pour justifier l’investissement.

Teck a basé sa proposition sur des prix du pétrole de 95 $ le baril – bien plus élevés que ceux des prix de référence mondiaux depuis 2014.

La société a déclaré la semaine dernière qu’elle serait contrainte de prendre une charge de dépréciation de 855 millions de dollars si le projet n’était pas approuvé. Il a fallu une dépréciation de 688 millions de dollars au cours du trimestre sur sa mine de Fort Hills, qui est déjà en production, en raison des «attentes du marché plus faibles» pour les prix du pétrole brut.

Chris Stannell, un porte-parole de Teck, a déclaré dans un e-mail que la société évalue “les améliorations de la technologie du projet et d’autres améliorations opérationnelles” qui, selon elle, rendront le projet Frontier “techniquement réalisable et commercialement viable”.

«Une grande partie de la rhétorique promet aux gens que ce projet est là, il est prêt à aller et tout ce dont nous avons besoin est du premier ministre Trudeau», a déclaré Andrew Leach, économiste de l’énergie à l’Université de l’Alberta. “Même s’il a dit oui, au minimum, ce projet est dans des années, et il aurait besoin d’un grand rebond des prix du pétrole.”