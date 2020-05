Cuisiner des pâtes est tout un art… Et elles seront plus savoureuses encore en suivant quelques conseils de cuisson. Le filet d’huile d’olive dans l’eau des pâtes est inutile … Voici pourquoi.

De par sa nature, l’huile ne se mélange pas à l’eau. Elle reste donc à la surface et crée des plaques en suspension. Elle est donc totalement superflue lors de la cuisson. Pourtant, le filet d’huile d’olive dans l’eau bouillante est un mythe culinaire qui se transmet de génération en génération. La légende raconte que cela permettrait aux pâtes de ne pas coller. Or elle n’a pas d’intérêt pour cet aspect. Par ailleurs, l’huile est d’une certaine façon gaspillée puisqu’elle termine au fond de l’évier, avec l’eau égouttée. Enfin, l’huile altère l’alchimie entre la sauce et les pâtes qui adhéreront moins bien à leur accompagnement.

Les pâtes ont moins de propension à coller lorsqu’elles sont cuites dans un large récipient. Le sel, quant à lui, joue un véritable rôle au moment de la cuisson