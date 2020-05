La suite après cette publicité

Pourquoi le Real met fin au dossier Pogba

Le rêve de Zinedine Zidane de voir Paul Pogba débarquer au Real Madrid, c’est terminé. Du moins, c’est ce qu’affirme le journal Marca ce matin en première page de son édition. La publication espagnole tente alors de nous expliquer dans ses pages intérieures pourquoi la Casa Blanca met fin au désir de son entraîneur français. Déjà, les demandes en termes de transfert de Manchester United sont toujours trop élevées pour les Madrilènes. Ajoutez à cela le salaire astronomique que demande le champion du monde 2018, cela fait beaucoup d’argent à dépenser pour le Real. Enfin, la troisième raison réside dans le marché des transferts en lui-même. Avec les possibilités de recruter Eduardo Camavinga ou N’Golo Kanté, le Real Madrid a changé d’objectif et préfère les deux autres compatriotes de Pogba. Moins chers et pour le moment moins starifiés, ils auraient sans doute moins la pression de la presse et du public s’ils venaient à débarquer.

C’est la guerre en Angleterre sur le projet de reprise !

La Premier League continue de vouloir rependre et finir la saison. Mais son «Restart Project» commence à agiter tout le Royaume, qui semble se déchirer sur ce projet de reprise. En effet, comme le rapporte le Daily Mirror du jour, on assiste à une révolte des petits clubs contre le projet ces derniers jours. Le chef de la fronde se nomme Paul Barber, vice-président de Brighton. Celui-ci a indiqué que plus de six clubs sont actuellement contre le projet et voteront en l’état la semaine prochaine lorsqu’il faudra décider de la reprise ou non. Un coup dur pour la Premier League qui a besoin de 14 votes positifs pour repartir. Les petits clubs du championnat s’inquiéteraient aussi de la position de Liverpool, comme le rapporte The Sun. En effet, certains craignent que lorsque les Reds seront sacrés champions officiellement, ils ne faussent le championnat en faisant jouer leur équipe de jeunes. Par crainte pour leurs stars. Bref, c’est une guerre ouverte à laquelle nous assistons. Et la Fédération a déjà brandi les menaces : que le championnat ne reprenne ou pas, il y a aura trois clubs relégués en Championship, relaie The Times. De quoi sans doute effrayer les clubs qui pensaient se sauver avec un arrêt de la Premier League.

La déclaration d’amour de CR7 à la Juve

De retour à Turin en début de semaine afin de reprendre les entraînements individuels, Cristiano Ronaldo a donc mis fin à deux mois de confinement au Portugal, sur son île natale de Madère. Tuttosport a alors eu l’idée de prendre contact avec ceux qui ont côtoyé la star portugaise durant ces semaines d’enfermement. Le média a réussi à retrouver un jeune gardien du Nacional, qui a pu s’entraîner avec CR7 plusieurs fois. Ce jeune fait la une du quotidien ce vendredi puisqu’il explique que l’attaquant de la Vieille Dame «vit» pour elle. «Il aime cette équipe, il m’a parlé d’un grand club et de supporters exceptionnels», poursuit-il. Une nouvelle déclaration d’amour qui ne devrait, encore une fois, pas laisser insensibles les tifosi turinois.