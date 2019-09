L’Eco, future monnaie unique de la CEDEAO, dans sa formulation actuelle, est «un projet bancal» qui suscite beaucoup de questions comme celles tenant à la pertinence des critères de convergence et à l’absence de fédéralisme budgétaire. Tel est le point de vue de l’économiste Ndongo Samba Sylla. Intellectuel panafricaniste, fervent défenseur de la souveraineté monétaire des pays africains et partisan d’une abolition du franc CFA, M. Sylla doute de l’opérationnalité de l’Eco en 2020. L’économiste préconise plutôt la création des monnaies nationales solidaires entre elles mais affranchies de toute tutelle étrangère. Selon lui, l’Eco tel qu’envisagé est une copie problématique de l’Euro. Par ailleurs, sur le plan politique, M. Sylla doute de la bonne foi des pays comme le Sénégal et la Côte d’Ivoire qui, depuis les années 70, ont préféré s’intégrer à la France plutôt qu’avec les pays ouest-africains. Voici l’analyse d’ensemble de Ndongo Samba Sylla, il est docteur en économie et coauteur (avec Fanny Pigeaud) du livre : «L’arme invisible de la Françafrique. Une histoire du franc cfa». Entretien

«Il faut faire de l’Eco une monnaie commune et non pas une monnaie unique»

Les dirigeants de la CEDEAO ont exprimé le souhait le 29 juin dernier, à Abuja de lancer la monnaie unique en 2020. En termes de faisabilité et notamment de timing est-ce que c’est réaliste ?

2020 n’est plus très loin, c’est dans 3 à 4 mois. Je ne pense pas que l’Eco, monnaie unique à 15 (États) puisse être lancé en 2020. Ça me semble impossible à cause des critères dits de convergence. Ce sont des critères qui ont été fixés au sein de la CEDEAO et que chaque État individuellement doit remplir avant d’entrer dans la zone Eco. Il s’agit par exemple d’avoir un taux d’endettement inférieur à 70% du PIB, un taux d’inflation inférieur à 10%, un déficit public inférieur à 5% du PIB. Or il y a beaucoup de pays qui ne remplissent pas ces critères. Par exemple, le Cap-Vert a un taux d’endettement qui dépasse 100%. Donc ce pays peut mettre au moins 10 ans avant de remplir ce critère de convergence. La Gambie c’est la même chose. Il y a d’autres pays comme la Sierra Leone, le Liberia, le Nigeria qui ont des taux d’inflation supérieurs à 10%. Si ces pays veulent être en dessous des 10%, il faut qu’ils mettent en place des politiques d’austérité qui vont, quelque part, les affaiblir sur le plan économique. Donc c’est très peu probable que ces pays-là réussissent tous les critères de convergence dans 4 mois.

Avec Senenews