Pour vivre heureux vivons cachés. » Malheureusement peu de célébrités peuvent jouir de cette discrétion. Se marier pour la vie, tout le monde (ou presque) en rêve. Après une longue réflexion ou sur un coup de tête, ces couples de stars ont franchi le cap. Tout ça pour quoi ? Pour ne même pas avoir le temps de fêter ses noces de coton. Pour Bijou ngoné, ses lunes de miel n’ont jamais duré un an !

Le premier mariage de l’ex animatrice de la Sentv,Bijou Ngoné avait tenu un peu plus d’un an après la naissance de son trésor cheikhty,fils adoptif de wally Seck

26 Mai 2017 : Bijou Ngoné et Ngagne : 72 jours

Sacrée année 2017 ! Bijou Ngoné et Ngagne se marient en grande pompe en août 26 Mai 2017, sept mois à peine après leur mariage. Ils se séparent mais la procédure de divorce bat des records… de longévité

Bjou Ngoné et son ex copain et vendeur de voiture Ibrahima Ndao

Une récidiviste !Aujourd’hui Bijou Diagana se remarie pour la troisième fois avec son ex copain avant son mariage avec Ngagne Selon les caméras de Snap221.net dissimulées dans la belle tenue de l’enfant chéri des Hlm Grand Yoff à l’occurence Ibrahima Ndao ,le célèbre vendeur de voiture. L’union a été scellé chez son nouveau mari à la Sicap Foire dans la plus grande discrétion avec quelques membres de la famille et collègues et amis

Nous y reviendrons avec un portrait détaillé du nouveau “petit “homme dans la taille et “Grand “homme dans le business de Bijou Ngoné

