sunubuzz- Ce qui se passe au Sénégal est vraiment déplorable concernant notre musique nationale qui est le Mbalakh . L’idée générale des répertoires de nos artistes repose toujours sur l’amour toujours l’amour encore et encore à n’en plus finir. Certes, le mot «Amour» signifie beaucoup de choses dans notre vie quotidienne car tout est amour même le Bon Dieu a crée le monde par amour.

La routine fait parfois défaut et pour cause, tous les chanteurs et chanteuses utilisent le mot «Amour» pour tromper voire arnaquer leur public.

Mais cas même, dans un album, on doit y trouver des thèmes d’actualité culturelle, sociale, politique, économique et environnementale plus l’amour comme bonus-track pour le dessert.

Aucun artiste n’a osé ne pas utiliser le mot «Amour» dans son album, sans doute, par peur de ne pas faire le buzz ou de ne pas vendre des milliers d’exemplaires. Cependant, rien à signaler concernant les hommes, ils ont tous des femmes à leurs cotés.

PUBLICITÉ

Youssou Ndour, Omar Pene, Thione Seck, Pape Diouf et Waly Seck ont respectivement comme épouses, Aida Coulibaly, Banna Ndiaye, Kiné Diouf, Bébé Bass et Sokhna Aidara, ceux-là peuvent nous chanter l’amour toute l’année s’ils le souhaitent.