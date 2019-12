Les travailleurs de la Société industrielle de générateur électrique (Sigelec) ne savent plus à quel saint se vouer. En effet, ils renseignent qu’ils sont restés sans salaire depuis plus de deux ans. Ces travailleurs pointent un doigt accusateur vers les héritiers de feu Idrissa Seydi, fondateur de ladite entreprise. D’après le porte-parole, Moussa Keïta, lui et ses camardes comptent observer une grève de la faim et d’un sit-in devant les locaux de la direction générale sise à Dakar.





www.dakaractu.com