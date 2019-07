PPSO 2019: Tahirou Sarr,un financier chevronné et bienfaiteur hors pair

Tahirou Sarr est un citoyen sénégalais, chef d’entreprise qui a réussi dans la finance. Il est le PDG de la société Financière d’Intermédiation et de Commerce SOFICO au capital de 600.000.000 FCFA dont la mission est de financer et de soutenir le développement et la croissance des entreprises, à toutes les étapes cruciales de leur vie.

De par son entreprise Mr Sarr a aidé beaucoup de jeunes entrepreneurs et entreprises à développer leurs entreprises en les aidant à affronter les risques que comportent les marchés financier et le monde des affaires.

Cependant derrière son manteau de financier se cache un homme généreux et très ouvert d’esprit. Mr Sarr de par sa fondation Tahirou Sarr est très actif dans le social. On ne saurait compter le nombre de fois qu’il a offert des billets pour la Mecque, sans oublier ses interventions lors des téléthons et événements religieux. C’est la raison pour laquelle son nom devait figurer sur la liste du PPSO 2019, il ne pouvait en être autrement.

Un exemple de par sa réussite, un modèle de par son attitude, une référence de par ses actes.