Presque ,on ne voit plus Pr Moussa Seydi sur les plateaux de télévision traiter du dossier relatif au Covid-19.Il n’ y a que Dr Abdoulaye Bousso, Directeur du Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire (COUS) du Ministère de la Santé et de l’Action sociale; Marie Khemess Ngom Ndiaye, Directrice de la Santé publique et Dr Aloyse Diouf, Directeur de Cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale, restent au-devant de la scène politique nationale. Pr Moussa Seydi qui est spécialiste en médecine et Chef de service des maladies infectieuses du Centre hospitalier national universitaire de Fann a été systématiquement écarté de la gestion de la maladie à coronavirus sous nos cieux.

Pour rappel, Dr Aloyse Diouf, Chef de cabinet du ministre de la Santé avait l’avait récemment attaqué pour avoir fait la remarque d’un service de réanimation qui ne fonctionnerait pas selon les normes à Ziguinchor.

Egalement, des médecins cliniciens avait vertement indiqué qu’ils avaient été écartés de la réunion du comité de gestion des épidémies naguère tenue à la pharmacie d’approvisionnement. C’était à l’effet de tabler sur les dispositions à prendre aux fins d’étudier le Covid-Organics et l’Artémisia afin de pouvoir d’en décider.

A la limite, il semble que les politiciens seraient entrain de trainer les “scientifiques” dans la boue. Et ce que cela risque d’engendrer ne sera bon ni pour le Sénégal ni pour une partie de l’Afrique. Pr Seydi n’est pas un homme à se laisser marcher sur la tête.

Ensuite, c’est en fonction de sa posture scientifique qu’il travaille sur le Covid-19 et ses corollaires. Quand un homme aussi compétent, humble et disponible est écarté de la gestion du Covid-19,il ya de quoi s’inquiéter.

Les Sénégalais devraient se rendre l’évidence. La gestion de cette crise sanitaire repose désormais sur une nébuleuse dont Sénégal7 révélera les contours dans les prochains jours.

